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الإثنين، 26-06-2023 04:02 م

اليرموك توقع اتفاقية إنشاء وتشغيل حاضنة تكنولوجية

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الوكيل الإخباري- وقعت جامعة اليرموك اتفاقية إنشاء وتشغيل حاضنة تكنولوجية في مركز الريادة والابتكار في الجامعة، بالتعاون مع شركة تجديد لتكنولوجيا المعلومات م.م.ح TJDEED Information Technology) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الشركة مديرها التنفيذي المهندس أشرف القضاة، وذلك بهدف توفير فرص تدريب لطلبة الجامعة وخريجيها، وبناء قدراتهم وإعدادهم لمواكبة حاجات ومتطلبات سوق العمل في مجالات تطوير الحلول التقنية (IT Solutions).

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وبموجب الاتفاقية تقوم الشركة بتجهيز وتأثيث حاضنة ذكية في مركز الريادة والابتكار بالجامعة تتوافر فيها وسائل التدريب الحديثة، وتجهيز غرفة ذكية لأغراض تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي والتعلم عن بعد، وإعداد برنامج تفصيلي للتدريب في الحاضنة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات الوظيفية والاتصال، وتوفير مهندسين مشرفين متخصصين للإشراف على البرنامج التدريبي وبموافقة مركز الريادة والابتكار، بالإضافة إلى منح خريجي البرنامج التدريبي شهادات الخبرة مع تقيم الأداء، ومساعدتهم في ايجاد فرص عمل من خلال ترشيحه لسوق العمل. 


وأكد مسّاد حرص جامعة اليرموك على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والشركات التقنية حول العالم، والسعي من أجل توفير فرص التدريب والتأهيل لطلبتها، وتوفير البنية التحتية التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتوعيتهم بأهمية بذا الجهد والسعي من اجل التميز، وتحفيزهم على البحث عن المعرفة بكافة أشكالها ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسليحهم بمهارات توظيف هذه التقنيات لتعزيز قدراتهم المبدعة، وإتاحة مساحة كبيرة أمامهم من الابداع بما يعكس قدراتهم العلمية والمعرفية وتعليمهم الجامعي المتميز.


 




 

 


 

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