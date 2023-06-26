إطلاق اسم الطفلة بيلسان على ميدان في اربد

الوكيل الاخباري - أطلق مجلس بلدي الطيبة الجديدة غربي اربد، خلال جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس البلدية المحامي لؤي بني عمر ، اسم الطفلة بيلسان سنجلاوي، على ميدان دوار وسط بلدة دير السعنة، تخليداً لضحايا إطلاق العيارات النارية الطائشة .
وكانت الطفلة بيلسان توفيت متأثرة بإصابتها بعيار ناري طائش عام 2015، وهي بعمر أقل من عامين أثناء تواجدها مع ذويها وفي حضن والدها في إحدى الحدائق العامة جنوب إربد ، فيما سجلت الواقعة ضد مجهول .
وقال عضو مجلس بلدية الطيبة محمود الهياجنة، إن مبادرة البلدية تأتي تأكيداً وتذكيراً على الرفض القاطع لإطلاق العيارات النارية خلال المناسبات والأفراح، التي تذهب ضحيتها الأبرياء.
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