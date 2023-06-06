إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قال النقيب حمزة الزيادنة إن كوادر الدفاع المدني قدموا الإسعافات الأولية لـ(1236) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات، والاستجابة الفورية لـ (91) حادث إنقاذ والسيطرة على (214) حريقاً منها (159) لأعشاب جافة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبين خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني عبر إذاعة الأمن العام، بأن سرعة الاستجابة والحرفية من قبل الدفاع المدني حالت دون وقوع اصابة بالغة أثناء إنقاذ شخص انهارت عليه الأتربة داخل مغارة في محافظة اربد عبر استخدام أجهزة متطورة لإنقاذه وحالته متوسطة.



وأضاف بأن الفرق المتخصصة من قبل نشامى الدفاع المدني أخمدوا أمس حريقاً وقع في ساحة خارجية تابعة لإحدى المصانع تحتوي على مخلفات قديمة في منطقة ماركا.



وتابع بأنه تم التعامل مع حريق أعشاب جافة واشجار مثمرة وقعت على أراضي تقدر مساحتها ب 10 دونمات في محافظة جرش منطقة كفرخل، إذ تم السيطرة عليه ومنع انتشاره للأراضي المجاورة





