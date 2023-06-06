الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

العثور على طفلة مقتولة بأداة حادة في غزة

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الثلاثاء، 06-06-2023 11:30 ص

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

62ac590e5326e


الوكيل الاخباري - قال النقيب حمزة الزيادنة إن كوادر الدفاع المدني قدموا الإسعافات الأولية لـ(1236) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات، والاستجابة الفورية لـ (91) حادث إنقاذ والسيطرة على (214) حريقاً منها (159) لأعشاب جافة خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وبين خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني عبر إذاعة الأمن العام، بأن سرعة الاستجابة والحرفية من قبل الدفاع المدني حالت دون وقوع اصابة بالغة أثناء إنقاذ شخص انهارت عليه الأتربة داخل مغارة في محافظة اربد عبر استخدام أجهزة متطورة لإنقاذه وحالته متوسطة.


وأضاف بأن الفرق المتخصصة من قبل نشامى الدفاع المدني أخمدوا أمس حريقاً وقع في ساحة خارجية تابعة لإحدى المصانع تحتوي على مخلفات قديمة في منطقة ماركا.

وتابع بأنه تم التعامل مع حريق أعشاب جافة واشجار مثمرة وقعت على أراضي تقدر مساحتها ب 10 دونمات في محافظة جرش منطقة كفرخل، إذ تم السيطرة عليه ومنع انتشاره للأراضي المجاورة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image647ee34ecc0aa

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

647ee64942360466fe4a093c

اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في طهران

420233101330451234680

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

WhatsApp Image 2023-06-06 at 11.04.23 AM

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

norvia_394_aeroportoama_03

طرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني

DSC_8174

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أخبار متعلقة
323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

سقوط حمولة مركبة شحن في إربد واحتراق اطارات مركبة أخرى في ناعور

351306426_274535321697518_4030090343141588595_n

تحطّم زجاج مركبة إثر انفجار علبة معطر جو في الكرك - صور

الدفاع المدني 4

الأمن العام : 5 وفيات و 13 اصابة بحادث سير نزول العدسية

408347_48_1683529278

تدهور مركبة على طريق الزرقاء - المفرق دون اصابات

102022267159527074106

وفاة حدث إثر حادث تصادم في البلقاء

5852

إرشادات من الدفاع المدني للأردنيين خلال الأجواء الخماسينية