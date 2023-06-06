سقوط حمولة مركبة شحن في إربد واحتراق اطارات مركبة أخرى في ناعور

الوكيل الإخباري -

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قال مندوبو الإدارات المرورية إن طرق المملكة تشهد حركة نشطة، في ظل التوزيع المبكر لنشامى الإدارات المرورية للتعامل مع الحركة الصباحية ضمن خطة مرورية للمحافظة على الإنسيابية المرورية والتعامل مع العوائق وإزالتها أولاً بأول وجميع الطرق سالكة بدون أي عوائق تذكر.ونوه مندوب الدوريات الخارجية خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام ببدء أعمال الصيانة على طريق اربد - عمان (جسر سلحوب) منذ يوم أمس، مشيراً إلى أن نشامى الدوريات متواجدة في الموقع لتسهيل حركة السير وبهدف الدلالة والإرشاد .وأضاف بأنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من العوائق المرورية كاحتراق مقدمة مركبة وانسكاب لمادة الديزل على حرم الشارع و سقوط حمولة مركبة شحن على طريق (أكيدر - إربد) بالإضافة لاحتراق إطارات مركبة شحن على طريق العدسية ناعور كانت محملة بمادة الديزل.وتابع بأن رقابة مرورية مستمرة من قبل نشامى الدوريات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الخطرة خلال ال24 ساعة الماضية، كضبط مركبة تسير بسرعة 166 كلم/ ساعة على طريق العمري بالإضافة لضبط سائق غير مرخص قانوناً .وأهاب مندوب إدارة السير بالمواطنين بضرورة الابتعاد عن المخالفات الخطرة كمخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية من المخالفات الخطرة التي تعرض سائق المركبة ومستحدمي الطريق للخطر.وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.