فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة اربد يوم غد الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل شوارع: المدينة المنورة، والملك الحسين، والحريري، وأحمد التل، والتي سيكون فيها الفصل من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.وبينت أن الفصل سيشمل طريق البترول - باب الهوى، من التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً، فيما سيكون من التاسعة والنصف صباحا ولغاية الخامسة مساءً في مناطق: أم الجدايل، وتُقبل، وطريق المزارع تقبل باتجاه بيت راس، وتجمع المايلة، وتجمع القطن .