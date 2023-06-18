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الأحد، 18-06-2023 11:48 م

اختتام دورة بإربد حول المهارات الاجتماعية لدى الأطفال

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شابات لواء الطيبة، غربي إربد، اليوم الأحد، فعاليات دورة المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

وقالت مديرة المركز، آلاء عذاربة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورة التي استمرت يومين، اشتملت على تدريب المشاركات حول مفهوم المهارات الاجتماعية، وعناصرها والمهارات الاجتماعية الواجب تعليمها للطفل، وأهميتها وانعكاساتها على الطفل والأسرة.

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