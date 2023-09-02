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السبت، 02-09-2023 04:26 م

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

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الوكيل الاخباري - اطلق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة اليوم الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين في نسختها الرابعة، بهدف تعزيز مهارات الريادة والابتكار لدى طلبة المدارس ضمن الفئة العمرية (12-17 عاماً) وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإيجاد أفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع مجدية.اضافة اعلان


واكد الهناندة أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وبالأخص طلبة المدارس بهدف تعزيز مهارات الريادة والابتكار لديهم وتزويدهم بأدوات الابتكار اللازمة للخروج بأفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع تعالج مشكلات في المجتمع والاقتصاد لبناء جيل يخلق فرص العمل بدلاً من البحث عنها في المستقبل.

واضاف الوزير ان الأردن يعتبر من قادة الريادة والابتكار في المنطقة العربية ويزخر بالريادين القادرين على صنع الفارق والمستقبل حيث صدر عدد كبير من المشاريع الريادية الناجحة التي استطاعت أن تثبت نفسها على المستوى الإقليمي والعالمي.

 




 

 


 

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