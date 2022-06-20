إطلاق المرحلة الاولى من مشروع الشراكة بين مؤسسة نحن قادرون ووزارة التربية

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير نايف بن عاصم ،مساء أمس الأحد في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، حفل إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "نحن قادرون للإبداع والابتكار".



ويشتمل المشروع على طرح برامج تدريب للمعلمين والمدربين في مجالي علوم الرياضيات والشطرنج ضمن خطط الوزارة اللامنهجية وبالتعاون مع مديرتي الإشراف والتدريب وإعداد المناهج ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الوزارة.

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