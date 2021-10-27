إطلاق حملة بيئتنا رئتنا باشتفينا



الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام حملة "بيئتنا رئتنا" في منطقة اشتفينا السياحية بمحافظة عجلون، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع بلدية الروابي والمجلس الأمني المحلي ومؤسسات المجتمع المحلي.



وتأتي الحملة استمرارا للحملة الوطنية لحماية البيئة التي أطلقتها المديرية لتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، ونشر الوعي البيئي وايمانا من دور مديرية الأمن العام في توفير الأمن البيئي ومسؤوليتها المجتمعية في إثراء قيم المواطنة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

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