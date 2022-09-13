تفاصيل زيارة الفراية لمديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري - زارَّ وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء، مديرية الأمن العام، والتقى مديرها اللواء عبيدالله المعايطة وبحثا عدداً من الأمور الأمنية والتنظيمية.



وهنأ وزير الداخلية اللواء المعايطة بالثقة الملكية السامية بتعيينه مديراً للأمن العام، مشيراً إلى أن الخبرات التي امتلكها على طول مسيرته في المديرية ستمكنه من ترجمة التوجيهات الملكية السامية، إلى واقع ملموس في تطوير الأداء، والبناء على ما تحقق من إنجازات.



وأشاد الفراية بمستوى التنسيق العالي والمتواصل بين الوزارة ومديرية الأمن العام للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون بمهنية ودون تحيّز أو تمييز، لافتاً إلى أهمية التكامل في الأدوار خدمةً للمواطنين.

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من جانبه، أكّد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على مواصلة العمل الجاد والمخلص في تطوير الوحدات والتشكيلات وتحديثها ورفع كفاءة منتسبيها، وصولاً إلى تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ولفت إلى أن مديرية الأمن العام ستسعى لأن تكون على الدوام كما عهدتها القيادة الهاشمية الحكيمة، درعاً أميناً للوطن والمواطن، تكفل سيادة القانون، وتعزز الطمأنينة في المجتمع، في إطار من النزاهة واحترام حقوق الإنسان.



وأضاف، إلى أن مديرية الامن العام ستواصل وبأعلى المستويات العمل التشاركي والتكاملي مع الوزارات والمؤسسات كافة وعلى رأسها وزارة الداخلية لتحقيق الغايات الوطنية العليا، ومساندتهم بجهودهم المبذولة.