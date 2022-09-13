الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

تراجع التضخم بأميركا

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

خلال 6 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد

ماذا قال الملك لنشمية السير علا الجالودي ؟ - فيديو

مبادرة انسانية لاطعام القطط في منطقة الدوار السابع- صورة

الثلاثاء، 13-09-2022 04:27 م

تفاصيل زيارة الفراية لمديرية الأمن العام

63208375171df


الوكيل الإخباري - زارَّ وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء، مديرية الأمن العام، والتقى مديرها اللواء عبيدالله المعايطة وبحثا عدداً من الأمور الأمنية والتنظيمية.

وهنأ وزير الداخلية اللواء المعايطة بالثقة الملكية السامية بتعيينه مديراً للأمن العام، مشيراً إلى أن الخبرات التي امتلكها على طول مسيرته في المديرية ستمكنه من ترجمة التوجيهات الملكية السامية، إلى واقع ملموس في تطوير الأداء، والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأشاد الفراية بمستوى التنسيق العالي والمتواصل بين الوزارة ومديرية الأمن العام للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون بمهنية ودون تحيّز أو تمييز، لافتاً إلى أهمية التكامل في الأدوار خدمةً للمواطنين.

اضافة اعلان


من جانبه، أكّد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على مواصلة العمل الجاد والمخلص في تطوير الوحدات والتشكيلات وتحديثها ورفع كفاءة منتسبيها، وصولاً إلى تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


ولفت إلى أن مديرية الأمن العام ستسعى لأن تكون على الدوام كما عهدتها القيادة الهاشمية الحكيمة، درعاً أميناً للوطن والمواطن، تكفل سيادة القانون، وتعزز الطمأنينة في المجتمع، في إطار من النزاهة واحترام حقوق الإنسان.


وأضاف، إلى أن مديرية الامن العام ستواصل وبأعلى المستويات العمل التشاركي والتكاملي مع الوزارات والمؤسسات كافة وعلى رأسها وزارة الداخلية لتحقيق الغايات الوطنية العليا، ومساندتهم بجهودهم المبذولة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22222

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

82022212502732754768

ورشة عمل عن أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية

302561

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

ee18bccd-604d-4829-ab35-3d289576c700_16x9_1200x676 (1)

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الاستعلام_عن_فواتير_الكهرباء_في_عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

6320768f0654b

العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية

أخبار متعلقة
3202021194126348960982

لماذا لا يفصح الأمن عن تفاصيل كبيرة بالقضايا المضبوطة؟

FaYMTNIWYAEGO4s

شاهد.. لحظة وصول موكب العائلة الهاشمية في السعودية لخِطْبة رجوة آل سيف

خلوة في الجامعة الاردنية

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

WhatsApp Image 2022-07-26 at 3.45.22 PM

الفراية: إجراءات رادعة بحق أصحاب البسطات العشوائية

6464d49b-3212511-154946074

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة العمرة الثانية

DSC08654

الملك يستقبل وزير الخارجية البحريني