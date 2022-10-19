إطلاق خدمات حكومية جديدة على تطبيق سند

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أكثر من 50 خدمة حكومية جديدة على تطبيق "سند" الحكومي أمس الثلاثاء.

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ووفق الوزارة تشمل الخدمات الجديدة، خدمات الترخيص والأحوال المدنية والتأمين الصحي ووزارة العدل وخدمة مواعيدي لحجز موعد لمركز الخدمات الحكومي والمزيد من الخدمات الحكومية.



وأوضحت الوزارة أنه ولغاية استفادة المواطنين من جميع الخدمات التي يوفرها التطبيق، لا بد من تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة محطات سند المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية أو من خلال البنوك المشاركة.



ويمكن الحصول على قائمة مواقع محطات سند من خلال الضغط على قائمة "بقربي" من داخل التطبيق واختيار "محطات سند"، ويمكن معرفة المزيد حول تطبيق سند عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني Sanad.jo.



يشار إلى أنه تم إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية من خلال تطبيقات البنوك التالية (البنك العربي، وبنك الاتحاد، وبنك الإسكان) وجاري العمل على تفعيل الهوية الرقمية من خلال بنوك أخرى، وأن عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي بلغ ما يقارب 3 ملايين تحميل من خلال متاجر التطبيقات الثلاثة منذ إطلاقه.