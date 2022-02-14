الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 04:49 م

إطلاق فعاليات النادي الشتوي في الطفيلة

60397942_307835253487082_4029525719968120832_n


الوكيل الإخباري - أطلق مركز رواد التنمية في محافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، حزمة فعالياته وأنشطته من خلال النادي الشتوي لليافعين، وتستهدف النشاطات رفع كفاءة الشباب والشابات والأطفال المشاركين، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في عدة مجالات ثقافية وتكنولوجية وأدبية وغيرها.

اضافة اعلان


وبين مدير المركز، معاذ العكايلة، أن النادي الشتوي الذي جرى إطلاق فعاليته تحت شعار "فرصة روادية " بمشاركة مدربين أكفياء جاء في إطار إيجاد جيل واع ومؤهل بالدورات التدريبية التي تمكنه من دخول سوق العمل بكفاءة، وتطوير القدرات والمهارات اللازمة في حياة المشاركين، فضلا عن إكسابهم الثقة بالنفس والقدرة على الابداع والتميز والعطاء والإنتاج.


وأشار إلى أن النادي يتضمن محطات مفيدة وفريدة ومجموعة من الأنشطة التي تعزز مفهوم وتقدير الذات، ومعرفة كل يافع لنفسه تحت مسمى "من أنا؟"، وتعريف اليافعين على أهدافهم المستقبلية من خلال نشاط "شجرة حياتي"، وقصة كاريكاتير وكتابة قصص إبداعية مستوحاة من رسومات كاريكاتيرية متنوعة ذات مفاهيم مختلفة عن الذات وتنميتها وتقديرها، فضلا عن دورات تدريبية في مجال الريبوت والحاسوب ومهارات الاتصال وغيرها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
637804557681847857

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

ajarmah

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

main_image620ab6e454594

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

144655

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أخبار متعلقة
99f449b7-14b1-46d5-bb9a-a03f70fadb00

بدء دورة المزارع الصغير في الطفيلة

108474-e1623950720150

العيسوي يطلق مشاريع مبادرات ملكية تنموية في الطفيلة

6e3cb29f-1055-4725-88be-a7eb8766484e

أغلب إصابات كورونا تتربع في عمان و العدد تجاوز الـ 3 آلاف

0L5A9890 - Copy

رأس منيف و الشوبك سجلتا أقل درجة حرارة على مستوى المملكة

M63A9521

آخر التطورات الجوية.. ثلوج وانجماد وحرارة أقل من الصفر المئوي - تفاصيل

Untitled-1-597

الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة