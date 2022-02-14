إطلاق فعاليات النادي الشتوي في الطفيلة

الوكيل الإخباري - أطلق مركز رواد التنمية في محافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، حزمة فعالياته وأنشطته من خلال النادي الشتوي لليافعين، وتستهدف النشاطات رفع كفاءة الشباب والشابات والأطفال المشاركين، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في عدة مجالات ثقافية وتكنولوجية وأدبية وغيرها.

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وبين مدير المركز، معاذ العكايلة، أن النادي الشتوي الذي جرى إطلاق فعاليته تحت شعار "فرصة روادية " بمشاركة مدربين أكفياء جاء في إطار إيجاد جيل واع ومؤهل بالدورات التدريبية التي تمكنه من دخول سوق العمل بكفاءة، وتطوير القدرات والمهارات اللازمة في حياة المشاركين، فضلا عن إكسابهم الثقة بالنفس والقدرة على الابداع والتميز والعطاء والإنتاج.



وأشار إلى أن النادي يتضمن محطات مفيدة وفريدة ومجموعة من الأنشطة التي تعزز مفهوم وتقدير الذات، ومعرفة كل يافع لنفسه تحت مسمى "من أنا؟"، وتعريف اليافعين على أهدافهم المستقبلية من خلال نشاط "شجرة حياتي"، وقصة كاريكاتير وكتابة قصص إبداعية مستوحاة من رسومات كاريكاتيرية متنوعة ذات مفاهيم مختلفة عن الذات وتنميتها وتقديرها، فضلا عن دورات تدريبية في مجال الريبوت والحاسوب ومهارات الاتصال وغيرها.