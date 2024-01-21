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الأحد، 21-01-2024 04:50 م

إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة "يوتيوب"

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الوكيل الاخباري - أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، القناة الرسمية لسموه على منصة " يوتيوب".

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وتتيح القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، إمكانية الوصول إلى محتوى مرئي لبرامج وزيارات سمو ولي العهد، بجودة عالية.


واحتوت القناة في انطلاقتها على ملخص حول زيارة العمل التي قام بها سمو ولي العهد وبرفقته سمو الأميرة رجوة الحسين إلى سنغافورة الأسبوع الماضي.


وتالياً رابط القناة الرسمية لسمو ولي العهد على منصة يوتيوب: https://www.youtube.com/@alhussein_jo.

 

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