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الأربعاء، 11-01-2023 06:05 م

إطلاق مشروع حول الزراعة الذكية مناخيا

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الوكيل الاخباري - أطلق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، المرحلة الأولى من مشروع الدعم الزراعي الهولندي، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية والإرشاد الزراعي بتمويل من الحكومة الهولندية.

وأكد الحنيفات، أهمية المشروع في إدخال تقنيات حديثة وتبني الزراعة الذكية لمواجهة التحديات المناخية، ودعم صغار المزارعين، وبناء قدرات المرشدين الزراعيين، ما سينعكس إيجاباً على القطاع وإحداث تنمية زراعية.

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