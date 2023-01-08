الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 03:46 م

إطلاق نار على دورية لمكافحة التهريب وإصابة أحد أفرادها

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الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، أنه أثناء الواجب الرسمي من قبل إحدى دوريات مكافحة التهريب على الطريق الصحراوي صباح اليوم الأحد، وتحديداً في منطقة السلطاني، تم الاشتباه بشاحنة " قلاب" لا يحمل لوحات مركبة، وتم الطلب منه الوقوف من قبل كوادر الدورية؛ لغايات التدقيق والتفتيش، ورفض الامتثال بالتوقف وقام بالعودة بإتجاه الجنوب بشكل معاكس للسير.اضافة اعلان


وأثناء متابعة الشاحنة من قبل الدورية العاملة قامت مجموعة من الأشخاص المجهولين يستقلون (3) مركبات صغيرة لحماية الشاحنة "القلاب" بإطلاق العيارات النارية بإتجاه رجال الجمارك بشكل مباشر لتعطيل مهمة الدورية، مما أدّى إلى إصابة أحد أفراد الدورية بشظايا الرصاص التي اخترقت زجاج وجسم المركبة.

وتم على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية وإسعاف المصاب الى مستشفى الكرك الحكومي فيما ما زالت التحقيقات جارية من قبل الأجهزة المعنية.

 




 

 


 

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