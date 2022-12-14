الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يستقر ويترقب قرار الفيدرالي

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الكرك وحجز حفارة في المفرق - صور

الجغبير: 1200 حاوية عالقة بالعقبة و750 حاوية تنتظر النقل و 40 مصنعا توقف عن الإنتاج بسبب الإضراب

وزيرة التنمية: قيمة معونة الشتاء تختلف من اسرة لأخرى والصرف نهاية الشهر الحالي

الملك: حماية ورعاية المقدسات واجب ديني وتاريخي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

جامعة الحسين بن طلال تقرر تحويل التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر

بدء امتحانات تكميلية التوجيهي في 27 كانون أول الحالي

ديوان الخدمة: الاستثناءات في تعيين الحالات الإنسانية يتم وفق تعليمات محددة

الأربعاء، 14-12-2022 02:39 م

إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

WhatsApp Image 2022-12-14 at 2.38.14 PM


الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إنّ كوادر مركز جمرك جابر الحدودي، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط محاولة تهريب (200) ألف حبة كبتاجون المخدرة، بما يُعادل (36) كغم مُخبأة داخل تجويفة مصنوعة من الفيبر جلاس، تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية في أعلى مقدمة جسم الشاحنة (البراد) تحمل لوحة أجنبية والمحملة بالفواكه، والقادمة من إحدى الدول المجاورة.اضافة اعلان


وعلى صعيد متصل وفي قضية أخرى وأثناء التفتيش الدقيق من قبل الكوادر الجمركية العاملة في نفس المركز تم ضبط (2.5) كغم من مادة الكريستال المخدر، مُخبأة بطريقة فنية متقنة في المنطقة الواقعة أسفل مسّاحات الزجاج الأمامي للمركبة العمومي، والمخصصة لنقل الركاب وتحمل لوحة أجنبية، والقادمة من إحدى الدول المجاورة.

بدوره أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، على جاهزية مرتبات الجمارك وكفاءتهم العالية بالعمل المستمر جنبًا إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية، للتصدي لهذه الآفة ولكل من تُسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم في مختلف المواقع والميادين، ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا لإنفاذ سيادة القانون، وحماية المجتمع من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها وأضرارها.

ويُشار إلى أن مادة الكريستال ميث يتم تصنيعها من مواد كيميائية خطرة سريعة الإدمان، بمجرد تعاطيها لأول مرة مهلكة للجسد قاتلة للإنسان، تسبب الكثير من المشكلات النفسية والجسدية، وتُعد من أكثر أسباب الانخراط في الجرائم والانتحار والميول العدواني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1671019755078 (1)

الوطني لشؤون الأسرة يطلق تطبيق أسرتي الخاص بالطفولة

مبنى رئاسة الوزراء

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

319673239_532396905274755_5130002387236898462_n

المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الكرك وحجز حفارة في المفرق - صور

1671019577073

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات الكونغو

6399c08e9cad6

الجغبير: 1200 حاوية عالقة بالعقبة و750 حاوية تنتظر النقل و 40 مصنعا توقف عن الإنتاج بسبب الإضراب

1671019910642

الذكرى 37 لرحيل القاضي الطراونة تصادف غدا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-12-12 at 10.31.36 AM

إحباط تهريب كميات كبيرة من "الجوس" والسجائر الإلكترونية

WhatsApp Image 2022-11-27 at 10.56.12 AM

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

WhatsApp Image 2022-11-23 at 11.20.20 AM

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

main_image5da4513c87cc8

ضبط مركبة تسير بسرعة 182 كم في إربد وأخرى بسرعة 173 على شارع الـ100

1668516006882

الشبول: الأخبار الكاذبة لا تقع ضمن نطاق حريَّة الإعلام

img-20221115-wa0047

المستقلة للانتخاب تلتقي الكتل المترشحة لغرفة تجارة عمان