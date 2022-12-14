إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إنّ كوادر مركز جمرك جابر الحدودي، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط محاولة تهريب (200) ألف حبة كبتاجون المخدرة، بما يُعادل (36) كغم مُخبأة داخل تجويفة مصنوعة من الفيبر جلاس، تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية في أعلى مقدمة جسم الشاحنة (البراد) تحمل لوحة أجنبية والمحملة بالفواكه، والقادمة من إحدى الدول المجاورة. اضافة اعلان





وعلى صعيد متصل وفي قضية أخرى وأثناء التفتيش الدقيق من قبل الكوادر الجمركية العاملة في نفس المركز تم ضبط (2.5) كغم من مادة الكريستال المخدر، مُخبأة بطريقة فنية متقنة في المنطقة الواقعة أسفل مسّاحات الزجاج الأمامي للمركبة العمومي، والمخصصة لنقل الركاب وتحمل لوحة أجنبية، والقادمة من إحدى الدول المجاورة.



بدوره أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، على جاهزية مرتبات الجمارك وكفاءتهم العالية بالعمل المستمر جنبًا إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية، للتصدي لهذه الآفة ولكل من تُسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم في مختلف المواقع والميادين، ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا لإنفاذ سيادة القانون، وحماية المجتمع من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها وأضرارها.



ويُشار إلى أن مادة الكريستال ميث يتم تصنيعها من مواد كيميائية خطرة سريعة الإدمان، بمجرد تعاطيها لأول مرة مهلكة للجسد قاتلة للإنسان، تسبب الكثير من المشكلات النفسية والجسدية، وتُعد من أكثر أسباب الانخراط في الجرائم والانتحار والميول العدواني.