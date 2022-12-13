الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-12-2022 11:30 ص

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن 4.22% خلال 11 شهرا

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لتشرين ثاني/ نوفمبر 2022 ليصل إلى 108.19 مقابل 103.06 لنفس الشهر من 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.99%.

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وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 35.32%، الإيجارات بنسبة 4.48%، النقل بنسبة 4.63%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.67% والثقافة والترفيه بنسبة 10.51%.


وفيما يتعلق بالمستوى التراكمي، بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الثاني/نوفمبر 106.68 مقابل 102.36 لنفس الفترة من 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.22%.


ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع؛ مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 24.66%، النقل بنسبة 5.73%، الإيجارات بنسبة 2.38%، الثقافة والترفيه بنسبة 9.50%، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 6.57%.

 




 

 


 

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