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الثلاثاء، 20-12-2022 11:37 ص

الجمارك تحبط تهريب 72.5 كغم من الكبتاغون المخدر

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، إن الكوادر الجمركية العاملة في المناطق الحدودية، تواصل وبشكل مكثف كافة الجهود والإمكانيات للحد من دخول وانتشار آفة المخدرات أراضي المملكة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب (72.5) كغم من مادة الكبتاجون المخدر وجدت ضمن مخبئ سري مخبأة بطريقة فنية. 

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وفي التفاصيل تم الاشتباه في شاحنة "براد" قادمة من إحدى الدول المجاورة، حيث تم إخضاعها واستهدافها من خلال جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية محكمة داخل الجسور الموجودة في أرضية الشاحنة، والتي تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية.


وتُعد حبوب الكبتاغون مادة محضّرة كيميائيًا منبهة للجهاز العصبي المركزي، وتسبب الإدمان بدرجة كبيرة وتؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية خطيرة تسبب الوفاة، وهي حبوب محرمة على المستوى الدولي ومدرجة على لائحة المخدرات.

 




 

 


 

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