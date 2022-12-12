إحباط تهريب كميات كبيرة من "الجوس" والسجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت كميات كبيرة من قطع غيار السجائر الإلكترونية تقدّر بحوالي 3080 قطعة، وكميات أخرى من نكهات (جوس) تقدّر بحوالي 3665 عبوة مختلفة الأحجام كانت مخفية بطريقة سرية في بطائن أبواب السيارات بقصد التهريب.



وأوضح الناطق الإعلامي أنه أثناء معاينة السيارات القادمة إلى المنطقة الحرة الزرقاء؛ بهدف التخليص عليها وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط هذه الكميات من قطع السجائر والنكهات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية المتبعة بشأنها.



من جهته أشاد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بحرفية ومهنية كوادر الجمارك العاملين في المراكز الجمركية المختلفة، وضبطهم لمثل هذه البضائع المهربة، وبدورهم في بسط العدالة في الأسواق و حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من البضائع التي لم تخضع لعمليات الفحص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية.

اضافة اعلان



