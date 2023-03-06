إعادة التيار الكهربائي إلى ميناء العقبة بعد انقطاع لدقائق

الوكيل الاخباري - صرح المكتب الإعلامي في سلطة منطقة العقبة الخاصة أنه عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين حصل عطل كهربائي (جزئي) في النقطة الكهربائية المغذية لميناء العقبة الرئيسي، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن الميناء وبعض منشآت المشتركين، ومنها ميناء الغاز والمنشآت النفطية، ومنطقة حدود الدرة.



وأضاف استغرق انقطاع التيار الكهربائي عن الميناء 5 دقائق وتمكنت طواقم شركة الكهرباء من إعادته إلى المناطق كافة، ومنها الميناء الصناعي والمنشآت، عدا إحدى الوحدات الخاصة بالصوامع.

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