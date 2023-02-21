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الثلاثاء، 21-02-2023 04:15 م

القبض على 5 تجار مخدرات واحباط تهريب حبوب مخدرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ كوادر ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا مع عدد من قضايا الاتجار وترويج المخدرات القي القبض خلالها على 5  تجّار مروجين للمخدرات وتحبط تهريب 20 الف حبة مخدرة .

وبين انه في محافظة العاصمة تم التعامل مع 3 قضايا القي القبض في القضية الاولى شرق العاصمة على تاجر للمخدرات بعد مداهمته، وضبط 18 الف حبة مخدرة ، فيما جرى في القضية الثانية القبض على تاجري مخدرات وضبط بحوزتهما 6 الاف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري ، وضبط في القضية الثالثة 15 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة بحوزة تاجر للمخدرات بعد مداهمته والقاء القبض عليه .

وفي محافظة العقبة وبعد جمع المعلومات ومتابعة احد تجار المخدرات ممن يقومون بتزويد المروجين بتلك المواد ، والتأكد من حيازته لكميات كبيرة من المخدرات جرت مداهمة منزله والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 700 غم من مادة الكوكايين و 10 آلاف حبة مخدرة و 1 كغم من مادة الحشيش وسلاح ناري .

كما وأُحبطت محاولة احد الاشخاص بتهريب كمية من الحبوب المخدرة بعد أنْ وردت معلومات عن قيامه بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها بجسم احدى مركبات الشحن تمهيدا لتهريبها الى احدى دول الجوار إذ جرى تحديد مكان الشخص ومركبة الشحن في لواء الرمثا وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وعثر في مخبأ سري في مركبة الشحن على 20 الف حبة مخدرة .

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