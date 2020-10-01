إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

الوكيل الإخباري - تعود صالات المطاعم والحلويات والمقاهي ، للعمل، ضمن شروط صحية، وفق قرار حكومي ، تمّ إعلانه الأربعاء من قبل وزير السياحة والآثار مجد شويكة.



ويأتي ذلك ، بعد إغلاق استمر أسبوعين، شريطة التعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية الإضافية الضرورية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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ويتضمن التعهد اشتراطات تشمل الالتزام باستقبال الزبائن في صالات المطاعم بما لا يتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وترك مسافة مترين اثنين بين الطاولة والأخرى، والمحافظة على التباعد الجسدي، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المطعم، وتقديم الخدمة للزبائن فقط على الطاولات، على أن يكون الحجز للشخص الواحد بحد أعلى 10 أشخاص على الطاولة الواحدة.



وتشمل الاشتراطات الامتناع عن إقامة أو تنظيم أي حفلات، وتكليف موظف لمتابعة الالتزام بالشروط والإجراءات الصحية، وقياس درجة حرارة مرتادي المطعم والعاملين باستمرار.

ومن ضمن الإجراءات ، إجراء فحص الكشف عن الفيروس (PCR)لجميع العاملين في المطعم، في حال ظهور حالات بين مقدمي الخدمات فيه، وتحميل النتائج على الموقع الإلكتروني.



عدا عن ذلك، منع الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة من الدخول إلى المطعم، والتأكيد على ارتدائها عند مغادرة الطاولة، وتوفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المطعم، والالتزام بالعمل خلال الأوقات المصرح بالعمل بها وفق أوامر الدفاع وأي تعليمات قد تصدر لاحقاً بهذا الخصوص، وإلزام العاملين بتحميل تطبيق أمان والتأكد من تفعيله لجميع الزبائن قبل السماح لهم بالدخول.

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