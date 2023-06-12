‏ نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة

الوكيل الإخباري - زار نائب رئيس هيئة الأركان‏ المشتركة العميد الركن عبدالله شديفات اليوم الاثنين، المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، وكان في استقباله المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير المختبرات العقيد الركن أمين الرفاعي.

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واستمع العميد الركن شديفات بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه مدير المختبرات عن التطورات الحاصلة في المختبرات العسكرية ومختبر فحص الذخائر والمنجزات الفنية والإدارية.



وجال نائب رئيس هيئة الأركان‏ المشتركة في مرافق وأقسام المختبرات، واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة فيها، مثمناً الجهود التي تقوم بها المختبرات وحصولها على الاعتماد الوطني وإدخال فحوصات جديدة والتفرد بها على المستوى الوطني.

