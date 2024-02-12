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الإثنين، 12-02-2024 08:49 ص

إعلان صادر عن الجامعة الهاشمية للطلبة المستفيدين من صندوق قرض الطالب

الجامعة-الهاشمية-كل-ما-تحتاج-معرفته


الوكيل الإخباري- أصدرت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية إعلاناً هاماً للطلبة المستفيدين من صندوق قرض الطالب للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

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حيث عُقِدَت لجنة صندوق الطلبة في الجامعة الهاشمية، برئاسة الأستاذ الدكتور عوني طرادات، نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، وعُضوية الدكتور باسل المشاقبة، عميد شؤون الطلبة، والسيد فادي عويدات، مدير الخدمات والرعاية الطلابية. وقررت اللجنة قبول جميع الطلبات التي تتوافر فيها الشروط، نظرًا لظروف الطلبة.

وقد تم تحديد النسب المقبولة على النحو التالي:


للطلاب الذين يحصلون على معدل بين 2 و 2.99: 60% من قيمة الرسوم الجامعية.
للطلاب الذين يحصلون على معدل بين 3 و 3.49: 70% من قيمة الرسوم الجامعية.
للطلاب الذين يحصلون على معدل بين 3.50 و 4: 80% من قيمة الرسوم الجامعية.

 

آخر موعد لاستكمال إجراءات تثبيت القرض 29/2/2024

 

1- على الطالب الدخول على البوابة الإلكترونية لتعبئة النموذج المخصص للكفيل من خلال بوابة الطالب / ايقونة خدمات مالية / قرض الطالب الجامعي.


2- بعد حفظ الطلب وإرساله لوحدة الشؤون المالية على الطالب الحضور إلى وحدة الشؤون المالية الطابق الثالث شعبة صندوق الطلبة مكتب (312) مع الكفيل ليتم التوقيع على سند الكمبيالة حتى يتم اعتماد القرض والاستفادة منه في الرسوم الجامعية في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ إرسال الطلب. وإن لم يقُم بذلك سيعتبر الطلب لاغياً.


3- إذا تعذر حضور الكفيل إذا كان والد أو والدة (حسب الحالة الصحية) إحضار توكيل خطي من قبل الكفيل موقع عليه وصورة عن هويته.


4- إحضار طابع واردات بريدي حسب قيمة القرض كالأتي:
- دينار واحد إذا كان مبلغ القرض من (1-500) دينار.
- دينار ونصف إذا كان مبلغ القرض من (501-1000) دينار.
- ثلاثة دنانير إذا كان مبلغ القرض من (1001) دينار فما فوق.


5- إذا دفع الطالب رسومه الجامعية سوف يتم ترصيدها إلى الفصل القادم بشكل آلي وسوف يظهر المبلغ للطالب على بوابته كرصيد له.


6- إذا لم يكن الطالب مسدداً للرسوم الجامعية الفصل المستفيد منه للقرض عليه مراجعة شعبة الواردات حتى يتم شطب غرامة التأخير عنه ، ومن ثم يقوم بتسديد المبلغ المترتب عليه بعد استكمال إجراءات الكفالة المذكورة في النقطة (2) عن طريق الدفع الإلكتروني.

 




 

 


 

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