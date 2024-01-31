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هام من الجامعة الهاشمية لطلبة المكرمة الملكية السامية​

الأربعاء، 31-01-2024 09:49 ص

هام من الجامعة الهاشمية لطلبة المكرمة الملكية السامية​

الجامعة الهاشمية


الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية أنه سيتم اعتماد ساعات التسجيل إلكترونياً لجميع طلاب المكرمة الملكية السامية، الذين هم أبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في الجامعة، مع بداية التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.

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وأشارت الجامعة إلى أنه يتعين على الطلاب دخول بوابة الطالب وإضافة عدد الساعات التي يرغبون في تسجيلها عبر الدخول إلى خدمات المالية وتحديد الساعات المرغوبة. بعد ذلك يقوم الطلاب بمراجعة البنك أو اي فواتيركم لدفع رسوم التسجيل المطلوبة باستخدام الرقم الجامعي. ثم، وفقا للموعد المحدد لهم، يقوم الطلاب بفتح شاشة التسجيل عبر البوابة، حيث يتم تسجيل المواد التي يرغبون في دراستها.






 




 

 


 

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