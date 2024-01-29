افتتاح كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية يوم الأربعاء القادم

الوكيل الإخباري- اعلنت الجامعة الهاشمية عن افتتاح كلية طب الأسنان في الحرم الجامعي برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية معالي العين الدكتور ياسين الحسبان، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون يوم الأربعاء القادم .

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وستقيم الجامعة حفل افتتاح كلية طب الأسنان في الحرم الجامعي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

وسيشمل الافتتاح الاطلاع على التجهيزات التعليمية الحديثة لمختبرات المرحلة ما قبل السريرية وعلوم طب الأسنان الأساسية إضافة الى تكريم المجلس التأسيسي واللجان المشاركة في تأسيس كلية طب الأسنان.