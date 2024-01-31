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الأربعاء، 31-01-2024 03:27 م

افتتاح كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، كلية طب الأسنان بالجامعة، بحضور عدد من رؤساء وعمداء طب كليات الأسنان في الجامعات الأردنية.

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وقال الحسبان، خلال الافتتاح "هدف مجلس الأمناء هو إكمال منظومة كليات الطبية بالجامعة الهاشمية، إذ تضم كليات الطب، والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة،واليوم نفتتح كلية طب الأسنان".


وأضاف "إذ نحتفي اليوم باستقبال أول دفعة لكلية طب الأسنان هذا العام، آملين أن تكون هذه الكلية متميزة في خريجيها، وأن يستفيد من وجودها أبناء محافظات الزرقاء والمفرق وجرش والبادية الشمالية والوسطى".


من جانبه، قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، إن الجامعة تستكمل بافتتاح طب كلية الأسنان سلسلة كليات الطبية، مشيرا إلى تركز كلية الأسنان على إعداد الطلبة بأفضل الخبرات والمعارف، ولديها قاعات ومختبرات متطورة، بأحدث التجهيزات الحديثة في مجال طب الأسنان.


وأوضح ا لدكتور الزبون أن الكلية تمنح بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، بخطة دراسية تضم 210 ساعات معتمدة موزعة على خمس سنوات دراسية، وتواكب أحدث الخطط الدراسية العالمية والتجهيزات الحديثة.


بدوره، قال عميد الكلية الدكتور زياد الدويري، إن الخطة الدراسية تواكب أحدث الخطط الدراسية المعتمدة في أشهر الجامعات المرموقة، وتتماشى مع أحدث التقنيات الحديثة في طب الأسنان.


وأشار إلى تجهيز المبنى ما قبل السريري بأحدث التجهيزات المخبرية بمساحة 9 آلاف متر مربع، فيما سيباشر بإنشاء مبنى العيادات السريرية بمساحة 6 آلاف متر مربع ليتم تجهيزه بأحدث التجهيزات والتقنيات في المعالجات السنية.

 




 

 


 

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