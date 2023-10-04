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الأربعاء، 04-10-2023 10:43 م

إعلان عمّان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري- أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل إطلاق منتدى العواصم البيئية الذي عقد بحضور السفيرة الأميركية وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من أنحاء العالم.اضافة اعلان


ويهدف المنتدى الذي أطلق في مبنى مركز الحسين الثقافي برعاية مدير مدينة عمان أحمد الملكاوي، إلى "تعزيز وتنظيم جهود البعثات الدبلوماسية والمنظمات العالمية في دعم قطاع البيئة من خلال تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير في الأردن، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية في عمان، ومكافحة آثار التغير المناخي" بحسب بيان للأمانة الأربعاء.

وتعتبر "شراكة الأمانة مع البعثات الدبلوماسية في منتدى العواصم البيئية فرصة لجعل مدينة عمان أول عاصمة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميا بعد العاصمة واشنطن، بانكوك، باريس وروما، من خلال العمل المشترك والتعاون مع المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية" على ما ذكر البيان.

 




 

 


 

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