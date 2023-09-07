الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توضيحي حول "برنامج رعاية" المرتبط بتأمين الأمومة الذي تُنفذه المؤسسة.



وبيّن الفيديو، أنه يمكن للسيدات المُؤمن عليهن من العاملات في القطاع الخاص، الاستفادة من "برنامج رعاية" - وهو برنامج حماية اجتماعية - مُرتبط بتأمين الأمومة ويساعد السيدة العاملة على تأمين جزء من تكاليف حضانة الطفل عند العودة للعمل بعد انتهاء مدة إجازة الأمومة.

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وأضاف، أن البرنامج يقدم خيارين للسيدات، الأول (بدل رعاية منزلية) أي أن تُقرر السيدة إبقاء طفلها في منزلها أو منزل أحد اقاربها، وتحصل على مبلغ مالي بقيمة 25 ديناراً شهرياً لمدة 6 أشهر كحد أقصى.



والخيار الثاني، (وضع الطفل في أي حضانة مُعتمدة للبرنامج) ويتكفل البرنامج حينها بدفع مبلغ 60 ديناراً شهرياً للحضانة إذا كان أجر العاملة يساوي أو يقل عن 300 دينار، والمساهمة بقيمة 50 ديناراً إذا كان أجر العاملة أكثر من 300 دينار ولا يزيد عن 500 دينار، والمساهمة بقيمة 40 ديناراً للحضانة إذا كان أجر العاملة أكثر من 500 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار.



وأشار إلى أن البرنامج يغطي لمدة 6 أشهر فقط، ويمكن للسيدات العاملات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.