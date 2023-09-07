الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1404 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي توافق على استحداث كلية طب أسنان في 3 جامعات خاصة

تفاوت سعري ملحوظ يضرب أسعار الذهب عالمياً

تقرير: توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2024 بسبب الفائدة المرتفعة

الخميس، 07-09-2023 12:11 م

الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

62022293019235354637


الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توضيحي حول "برنامج رعاية" المرتبط بتأمين الأمومة الذي تُنفذه المؤسسة. 

وبيّن الفيديو، أنه يمكن للسيدات المُؤمن عليهن من العاملات في القطاع الخاص، الاستفادة من "برنامج رعاية" - وهو برنامج حماية اجتماعية - مُرتبط بتأمين الأمومة ويساعد السيدة العاملة على تأمين جزء من تكاليف حضانة الطفل عند العودة للعمل بعد انتهاء مدة إجازة الأمومة. 

اضافة اعلان


وأضاف، أن البرنامج يقدم خيارين للسيدات، الأول (بدل رعاية منزلية) أي أن تُقرر السيدة إبقاء طفلها في منزلها أو منزل أحد اقاربها، وتحصل على مبلغ مالي بقيمة 25 ديناراً شهرياً لمدة 6 أشهر كحد أقصى. 

والخيار الثاني، (وضع الطفل في أي حضانة مُعتمدة للبرنامج) ويتكفل البرنامج حينها بدفع مبلغ 60 ديناراً شهرياً للحضانة إذا كان أجر العاملة يساوي أو يقل عن 300 دينار، والمساهمة بقيمة 50 ديناراً إذا كان أجر العاملة أكثر من 300 دينار ولا يزيد عن 500 دينار، والمساهمة بقيمة 40 ديناراً للحضانة إذا كان أجر العاملة أكثر من 500 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار. 

وأشار إلى أن البرنامج يغطي لمدة 6 أشهر فقط، ويمكن للسيدات العاملات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.  

 




 

 


 

إقرأ ايضا
481372_6_1693147962

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

الباص السريع 2

باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

file

انطلاق برنامج رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحي في إربد

1 (51)

إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

_7mYm0ZEiBYgSInzjXM7EXvlIewXh4wzwkUMINRX2

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

3

تطورات الحالة الصحية للطفلة المصابة برصاصة طائشة بجرش - فيديو

أخبار متعلقة
8202320124953691483964

الضمان ينهي وضع أسس تقديم منح جامعية لأبناء متقاعديه والاعلان عنها قريباً

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

64e48b3ced54b

وزارة المياه: حصة الفرد من المياه 61 مترا مكعبا سنويا

0L5A8949

الضمان: منح دراسية لأبناء المتقاعدين والإعلان عن آلية توزيعها قريباً

ز

التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في الاردن - اسماء