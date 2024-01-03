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الأربعاء، 03-01-2024 11:46 م

إعلان نتائج المشروع البحثي الريادي حول الزراعة الذكية بالهاشمية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الهاشمية والمركز الوطني للبحوث الزراعية نتائج المشروع البحثي الريادي حول الزراعة الذكية والذي حمل عنوان "نظام الري والفحص الآلي الذكي والمستدام للمزارع النائية في الأردن"،الممول من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة".

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وتضمنت الجلسة الختامية عرض مخرجات المشروع المتنوعة والتي تمثلت في افتتاح "مختبر إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي"، وتدشين "منصة رقمية للزراعة الذكية"، وإطلاق "تطبيق الزراعة الذكية ،الأول من نوعه لإدارة الموارد المائية والري، وافتتاح "حديقة للزارعة الذكية"، وأثر المشروع على المساقات التعليمية في قسم الهندسة الكهربائية بإضافة مساق "إنترنت الأشياء"، وعرض مشاريع تخرج ومشروعات بحثية وتدريبية انجزها طلبة القسم.

 

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