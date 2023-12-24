ماليزيا تبحث تعزيز التعاون مع جامعة العلوم الإسلامية

الوكيل الاخباري- بحث وفد ماليزي حكومي رفيع المستوى مثله النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالحميد بينانج يرافقه سكرتير نائب رئيس الوزراء جئ ذو الكفل محمد، والوفد المرافق لهم، مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المشتركة.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى التعليم في مختلف التخصصات التعليمية، وفتح الباب أمام مزيد من التعاون في العديد من الملفات بين الجانبين، مؤكدًا فخر الجامعة بوجود الطلبة الماليزيين بين نسيجها الطلابيّ.

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