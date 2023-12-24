الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: كل ميلاد ونحن للسلام أقرب

20 شهيداً بقصف للاحتلال وسط غزة

الدويري: "إسرائيل" مضطربة وجحر الديك صورة لما تواجهه قواتها بغزة

الملك: البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة

جلسة نقاشية للاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر في عجلون

ابو عبيدة: تدمير 35 آلية عسكرية للاحتلال خلال 4 أيام

تفاصيل مقترح مصري من 3 مراحل لتبادل الأسرى والهدنة في غزة

ماليزيا تبحث تعزيز التعاون مع جامعة العلوم الإسلامية

مدنيون من غزة يروون كيف عذبهم جنود الاحتلال

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة

عاجل

الدويري: "إسرائيل" مضطربة وجحر الديك صورة لما تواجهه قواتها بغزة

الأحد، 24-12-2023 09:03 م

ماليزيا تبحث تعزيز التعاون مع جامعة العلوم الإسلامية

1


الوكيل الاخباري- بحث وفد ماليزي حكومي رفيع المستوى مثله النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالحميد بينانج يرافقه سكرتير نائب رئيس الوزراء جئ ذو الكفل محمد، والوفد المرافق لهم، مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى التعليم في مختلف التخصصات التعليمية، وفتح الباب أمام مزيد من التعاون في العديد من الملفات بين الجانبين، مؤكدًا فخر الجامعة بوجود الطلبة الماليزيين بين نسيجها الطلابيّ.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202316163649612390146

ولي العهد: كل ميلاد ونحن للسلام أقرب

image

عجلون: الأمطار تكشف اختلالات في البنية التحتية

1

الملك: البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة

عجلون

جلسة نقاشية للاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر في عجلون

1703436429123

نقابة المقاولين تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

12202320203744674065707

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الاحد

أخبار متعلقة
99

ندوة بالهاشمية تناقش قانون السير المعدل ومخاطر إطلاق العيارات النارية

11

مشروع تخرج أردني يتأهل لنهائيات جائزة "تَميُّز" الدولية