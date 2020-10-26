إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 / 2021)، على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، ضمن دورة الترشيح الرابعة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 24 ساعة، لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها، مشيرة إلى أن ذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك، فإنه يفقد حقه في الترشيح.



"يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية أو الاعتبارية التابع لها" وفق البيان.



وأشارت الوزارة إلى أنها لن تستقبل المراجعين في مبنى الوزارة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن أي استفسار عن المنح الخارجية يمكن إرساله على البريد الإلكتروني الخاص بالمديرية ([email protected]).



