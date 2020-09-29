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الثلاثاء، 29-09-2020 10:54 ص

الملكة: حديث كورونا طغى على كل المواضيع

جلالة الملكة رانيا العبدالله- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - قالت الملكة رانيا العبدالله إن السؤال الذي تسمعه منذ سنوات من الشباب هو "حاجز اللغة".

وأكدت الملكة في منشور لها على "فيس بوك": كم اختلفت حياتنا في عام؟ فرضت الجائحة نفسها علينا وعلى أنفاسِنا ونفسياتنا وأولوياتنا، فكلنا في هذا الهَم معا، حفظكم الله وذويكم من كل سوء".

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وأضافت الملكة: "طغى حديث الكورونا على كل المواضيع، ويتلوه السؤال الملح "ماذا بعد؟"، سؤال أسمعه منذ سنوات من الشباب، وخاصة فيما يتعلق بمستقبلهم وفرص العمل والتعليم. ويعز عليّ أن يكون أحد أكثر ما يقلق شباب بلدي هو "حاجز اللغة" "طلبوا لغة انجليزية" "شرط الانجليزي.

 

وتابعت الملكة: "لهذا طلبت من فريق العمل في منصة إدراك تطوير برنامج عالي الكفاءة بجودة وأساليب عالمية لتعليم الإنجليزية، تمنى أن تستفيدوا من هذا البرنامج الذي صمم خصيصا لكم، ومتاح مجانا لكل راغب في التَعَلٌم على منصة إدراك. همتكم ومثابرتكم وطموحكم هم النور الذي سينير لكم الطريق لتبتكروا وتنافسوا..


وختمت: "بانتظار سماع أخبار طيبة عنكم دائما، مع فخري بكم وإيماني بهمتكم ومحبتي لكم".


 




 

 


 

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