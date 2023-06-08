إعمار إربد تطرح عطاء إعادة تأهيل حديقة الزهراء

الوكيل الاخباري - وقعت مؤسسة إعمار إربد، اليوم الخميس، اتفاقية لطرح عطاء لتنفيذ مشروع تأهيل وصيانة حديقة الزهراء في الحي الشرقي لمدينة إربد.



ويهدف المشروع إلى جعل الحديقة دامجة من خلال توفير البيئة الترويحية والترفيهية للمواطنين من جميع الفئات وتوفير مرافق ومنشآت ومساحات لعب آمنة، بالإضافة إلى تفعيل دورها كحديقة مرورية تعنى بالنواحي التثقيفية المرورية.

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