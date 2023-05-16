ندوة توعوية في إربد حول قواعد المرور الآمن

الوكيل الاخباري - نظم قسم الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة إربد، بالتعاون مع كلية إربد الجامعية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية حول قواعد المرور الآمن، بمناسبة الأسبوع العالمي للمرور واليوم العربي للمرور.



وقال مدير شرطة إربد العميد هزاع الطورة، إن الاحتفال بالأسبوع العالمي للمرور واليوم العربي للمرور، يعد محطة لاستذكار الحوادث المرورية المؤلمة التي ينتج أغلبها من عدم الالتزام بقواعد المرور، والسرعة.



وأضاف أن حوادث السير بمثابة حرب غير معلنة على البشرية باعتبارها أصبحت الأكثر فتكا بالأرواح والممتلكات، ما جعل السلامة المرورية تتصدر أولويات مديرية الأمن العام، والعمل على مواجهتها توعويا إلى جانب إنفاذ القانون وتعزيز السيطرة الالكترونية والتقليدية، ما اسهم بالتخفيف من حوادث السير بنسبة 14 بالمئة والوفيات بنسبة 4 بالمئة.

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