إغلاق بلدية غرب إربد بعد ثبوت إصابة احدى عضوات مجلسها بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت بلدية غرب إربد عن إغلاق مبناها اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل وعدم استقبال المراجعين بعد ثبوت إصابة احدى عضوات مجلسها البلدي بفيروس كورونا المستجد.وبحسب عضو المجلس البلدي عمر الحناوي، جرى تعقيم البلدية ومرافقها بالكامل وإغلاق مبناها حتى السبت المقبل، لافتا إلى المصابة عادت من العقبة مع مجموعة من أعضاء المجلس وموظفي البلدية بعد قضاء رحلة هناك.وقال الحناوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن فرق الاستقصاء الوبائي سحبت عينات من جميع المشاركين بالرحلة والمخالطين لهم داخل البلدية وخارجها بانتظار ظهور نتائجها لاحقا.