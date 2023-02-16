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الخميس، 16-02-2023 11:47 م

إغلاق شارع البساتين في الرصيفة لمدة شهر للصيانة

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الوكيل الاخباري - أغلقت بلدية الرصيفة اليوم الخميس شارع البساتين (الخميرة) باتجاه منطقة وادي القمر بسبب البدء في أعمال الصيانة وإقامة جدار استنادي على جانب الطريق حماية لحرم سكة الحديد لمنع حدوث انهيارات على حرم الشارع بسبب الأحوال الجوية وغزارة تساقط الأمطار في المنطقة بفصل الشتاء.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية الرصيفة محمد بن ختلان، إن إغلاق الطريق الذي يبلغ طوله 1600 متر جاء بسبب إجراء أعمال الصيانة الشاملة وإنشاء جدار استنادي لحماية المنطقة المحاذية لسكة الحديد، حيث تم في المرحلة السابقة اقتطاع جزء من حرم السكة بعرض ثلاثة أمتار لتوسعة الشارع الذي أصبح عرضه تسعة أمتار لتسهيل سير المركبات عليه بالإتجاهين.

وأضاف، أن المشروع الذي تبلغ قيمة عطائه 35 ألف دينار ينفذه مقاول من القطاع الخاص ومدته 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الطريق خلالها وتحويل السير إلى طرق فرعية، لافتًا إلى أن البلدية تدرك أهمية الطريق كونه يعد طريقًا بديلًا لشارع ياجوز الرئيسي ويرتاده عدد كبير من المواطنين يوميًا .

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