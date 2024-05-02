الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 02-05-2024 03:57 م

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء مادة القمح

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة.


ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق السابع من الشهر الحالي.


ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 




 

 


 

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