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الأحد، 30-01-2022 09:45 م

إغلاق مبنى منطقة العيص التابع لبلدية الطفيلة بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور اسماعيل الصرايرة إغلاق مبنى منطقة العيص، التابع لبلدية الطفيلة ليوم غد الاثنين والاعتذار عن استقبال المراجعين لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين.

وأوضح الصرايرة أن الإجراء يأتي احترازيا وانسجاما مع الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم تزايد حالات الإصابة، ولتعقيم مبنى منطقة العيص بشكل كامل ، حيث بوشر بعمليات التعقيم من قبل طاقم من بلدية الطفيلة الكبرى.

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