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الأحد، 06-02-2022 12:19 م

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الغذاء قسم الغذاء المتداول مستودعين في عمان ضبط لديهما كمية من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة منتهية الصلاحية تقدر كميتها بنحو 16 ألف عبوة وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

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بدوره أشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المواد المضبوطة تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها، فضلا عن وجود بعض السلبيات المتعلقة بالاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة، لافتا إلى أن كوادر المؤسسة أتلفت كافة المواد الموجودة داخل المستودعين، بما فيها 40 كرتونة من المواد الغذائية والعصائر والمياه الغازية وتم تحرير ضبط تفتيش بالسلبيات التي تم ملاحظتها داخل المستودع وتم إغلاقهما بالشمع الأحمر.


 وأضاف أن كوادر المؤسسة أغلقت خلال الفترة ذاتها معملا مخالفا لإعداد حلوى الدونات لاستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وتخزين المواد الغذائية والمواد الكيميائية في المستودع ذاته حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية.


هذا وأوقفت المؤسسة من خلال مندوبها في لجنة التوعية والرقابة على القطاع السياحي مطبخ احدى فنادق عمان عن العمل لضبط مواد منتهية الصلاحية  في مطبخ الفندق وكافتيريا منطقة الاستقبال كما أتلفت كافة المواد الغذائية المخالفة .


 




 

 


 

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