الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 11:10 ص

إغلاق مستودعين ضبط فيهما عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية

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الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت مستودعَا ضبط داخله عشرات الأطنان من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية. 

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وأضاف في بيان أصدرته المؤسسة اليوم، أن المواد المضبوطة من قبل مراقبي مديريتي المناطق - فرع إقليم الوسط والمستلزمات الطبية تم التلاعب ببطاقة بيانها وتبديل تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها لغايات إعادة تداولها في السوق المحلي. 


وبين مهيدات أن المؤسسة تحفظت على كامل الكمية وباشرت بإحالة القائمين على المستودع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.


هذا وأغلقت فرق المؤسسة الرقابية في فرع إقليم الشمال ومديرية المستلزمات، وفقا لمهيدات، مستودعا آخرا في محافظة إربد، للمستلزمات الطبية ضبطت لديه كميات كبيرة من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية والعبوات الطبية الفارغة وبطاقات بيان. 


وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪‪0795632000‬


 




 

 


 

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