إتلاف 3 أطنان جبنة بيضاء فاسدة في إربد

الوكيل الاخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع إقليم الشمال وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، أتلفت كمية من الجبنة البيضاء قدرت بنحو 3 أطنان.

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وأوضح مهيدات في بيان، أن الكمية المذكورة ضبطت في مستودع غير مرخص في محافظة إربد يعمل في ظروف صحية سيئة، مشيرًا إلى أن الفحوص المخبرية التي أجريت في مختبرات المؤسسة لعينات الجبنة "أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".



وحول إجراءات المؤسسة بهذا الشأن، بين مهيدات أن "المؤسسة أغلقت المستودع المخالف بالشمع الأحمر وأتلفت كامل الكمية، كما باشرت بإحالة القائمين عليه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".



ودعت المؤسسة، المواطنين، إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪.0795632000

