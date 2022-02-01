نقيب الصيادلة يكشف عن الأدوية التي ستنخفض أسعارها وموعد طرحها بالسعر الجديد

الوكيل الاخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الثلاثاء، إن المواطن سيلمس فرقا بعد تخفيض أسعار 873 صنفا دوائيا خلال 2021.

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وأوضح الكيلاني عبر "المملكة"، أن بعض المواطنين لمسوا الفرق في العديد من الأصناف التي يستخدمونها بشكل يومي.



وأشار إلى أن الأسعار التي انخفضت هي أدوية حياتية وأدوية يومية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء عندما تدرس الأسعار، لا تدرس مادة محددة بل تدرس الأسعار كافة، وتبدأ بدراسة الأدوية الأكثر انتشارا واستخداما وخاصة التي لها بدائل، أو الدواء الأصيل.



وتتابع المؤسسة الأسعار في الدول العالمية، وفق الكيلاني.



ومن الأدوية التي انخفضت أسعارها أدوية لمرض الضغط وأدوية الكوليسترول، ومضادات حيوية، وأدوية تتعلق بالرشح، وهناك أدوية خُفضت أسعارها بشكل كبير.



وأوضح أن المؤسسة تقوم بمراجعة دورية على نوعين، فهي تراجع الأدوية على أسعار العملة كل 4 أشهر، وتراقب أسعار العملة وبناء عليه تخفض أسعار الدواء، وتدرس أسعار الأدوية عالميا وتتأكد من بلد المنشأ وتتأكد من معدل الأسعار في الدول المجاورة.



"هذه الآلية المعتمدة لدى المؤسسة كل 6 أشهر تقوم بالمراجعة، بالإضافة إلى آلية أخرى في حال وجود دواء بديل يكون أيضا هناك تخفيض للأسعار"، وفق الكيلاني.



وحتى تنعكس الأسعار الجديدة على السوق، هناك آليتان، الأولى هي الفترة التي لا تتجاوز 4 أشهر ضمن القانون ليتمكن الوكيل من الشراء على السعر الجديد والوصول للشحنة الجديدة.



وأوضح أن انعكاس الأسعار الجديدة على الصيدليات في القطاع الخاص بعد أن يصدر قرار المؤسسة، يحتاج إلى 45 يوما للتمكن من تغيير إيقاع التسعير في الصيدليات.