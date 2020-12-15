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الثلاثاء، 15-12-2020 09:52 ص

إغلاق 1600 منشأة ومخالفة 3021 مواطنا لمخالفة أوامر الدفاع

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الوكيل الإخباري - أكدت الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20، ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا.

ونفذت الجهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 فيما يخص متابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية حوالي 96 ألف زيارة لمنشآت مختلفة وذلك بعد صدور أمر الدفاع وللفترة 25/10 - 13/12/2020 في مختلف مناطق المملكة.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20 فقد تم مخالفة وإغلاق حوالي 1600 منشأة من مختلف القطاعات فيما تم تحرير مخالفات بحق 3021 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

واستنادا الى البيانات فقد أغلقت الجهات الرقابية 1034 سوبر ماركت ومحل بيع مواد تموينية وخضار و94 مطعما وكوفي شوب و157 محل بيع أجهزة كهربائية ومعدات منزلية و41 مخبزا و45 محل ألبسة و3 مقالع واغلاق منشآت أخرى في قطاعات متعددة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية مستمرة بعمليات الرقابة على المنشآت والأفراد في كافة المحافظات للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

 




 

 


 

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