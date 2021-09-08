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إغلاق 4 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في عجلون

الأربعاء، 08-09-2021 12:52 م

إغلاق 4 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في عجلون

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الوكيل الإخباري - أغلقت لجان المراقبة والتفتيش في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، أربع منشآت مخالفة لأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية والوقائية.

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وقال محافظ عجلون خالد الجبور، إن اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية تكثف جولاتها الرقابية والميدانية على الأسواق والمحال التجارية ومختلف المؤسسات للتأكد من مدى التزامها بأوامر الدفاع من حيث تلقي المطعوم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام مواد التعقيم.


واشار الى انه تم تقسيم الحملات إلى "شفتين" صباحي ومسائي، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المتمثلة بأمر الدفاع 34 لسنة 2021 الذي ينص على أنه لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية إلا إذا تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (بي سي ار) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة (سند أخضر).


ودعا المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والتقيد بجميع الاشتراطات والإقبال على تلقي المطعوم للحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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