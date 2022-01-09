إقرار الدليل الإجرائي للاعتماد الأكاديمي للمستشفيات التعليمية

الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدليل الإجرائي للاعتماد الأكاديمي للمستشفيات التعليمية.

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وتضمن الدليل إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي للمستشفيات الطبية، وشروط التقييم المبدئي للاعتماد الأكاديمي لهذه المستشفيات، ومسؤولية هيئة الاعتماد والمستشفيات الطبية والتزاماتها خلال عملية الاعتماد الأكاديمي للسياسات، والإجراءات الخاصة بزيارة تقييم الاعتماد الأكاديمي.



وقال رئيس المجلس، الدكتور ظافر الصرايرة، الاحد، إن الدليل يتضمن وصفا للمستشفيات الجامعية، وهي التي تتبع لجامعات حكومية أو خاصة تحتوي على كليات طبية، وتخضع في عملها وحاكميتها لأنظمة الجامعات، والتي تنتمي لها والعملية التعليمية والتدريبية ومواصفاتها.



وأشار إلى أن الدليل عرف المستشفى التعليمي التدريبي، بأنه مستشفى حكومي (وزارة صحة أو خدمات طبية ملكية) أو مستشفى خاص في التخصصات الطبية والعلوم الصحية، يتم التعاقد معه من خلال جهة أكاديمية أو أكثر بحيث يكون مرخصا من قبل وزارة الصحة ترخيصا نهائيا حسب القوانين والأنظمة النافذة، وحاصل على شهادة اعتماد أو جودة محلية أو دولية.

ولفت إلى أن الدليل يحتوي أيضاً على تعريف للمستشفى التدريبي الملحق بأنه مستشفى حكومي (وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية) أو مستشفى خاص يكون ملحقا أو رديفا في تقديم الرعاية الصحية والتدريبية لأحد المستشفيات التعليمية التدريبية الحاصلة على اعتماد الهيئة، مشروطا بترخيصه من قبل وزارة الصحة ترخيص نهائي ويحتوي على التخصصات الرئيسية الأربعة التالية: باطنية، جراحة، أطفال، نسائية، أو متخصص بواحدة منها على الأقل.



وأضاف الصرايرة "وفقا لهذه المعايير يعتبر المستشفى بكافة أشكاله مركزا علميا وتعليميا وبحثيا، إضافة إلى دوره في تقديم الرعاية الصحية، وبذلك يجب أن يتوفر فيه المناخ الملائم لأداء هذه المهمات".

ووفقا لهذه المعايير ينبغي أن يكون التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، أحد أهم ركائزه وضمن الرؤى والمهام والقيم التي يعمل بها، وتشمل هذه المعايير العلاقة المؤسسية والمرجعية الأكاديمية والموارد والمرافق والأفراد والبرنامج التدريبي والبحث العلمي والنتائج والتقييم والتقويم والامتحانات والبيئة الخاصة بالتدريب والعمل والتبادل الأكاديمي وتثقيف المجتمع، ويندرج تحت كل معيار من هذه المعايير مجموعة من المؤشرات والمتطلبات التي ينبغي تحقيقها بنسب معينة.



--(بترا)