إقليم كردستان العراق يعترف رسميا بعشرين جامعة أردنية رسمية وخاصة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الشقيق قررت رسمياً الاعتراف بعشرين جامعة أردنية رسمية وخاصة.

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وأضافت الوزارة بأن هذا القرار يأتي تتويجاً لنجاح فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل-2024)، حيث شمل قرار الاعتراف الرسمي الجامعات الرسمية والخاصة التي شاركت في هذا الملتقى، والتي قامت بتوقيع اتفاقيات مع الجامعات الكردستانية في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك خلال فترة إقامة الملتقى.



وأكدت الوزارة بأن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على استقطاب الطلبة الكردستانيين للدراسة في الجامعات الأردنية المعترف بها، حيث ستشارك هذه الجامعات في معرض للجامعات سيتم إقامته في إقليم كردستان نهاية الشهر القادم (تموز) لعام (2024).



وتجدر الإشارة إلى أن ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 انطلقت فعالياته يوم الأحد الموافق 5-5-2024 برعاية رئيس حكومة الإقليم مسرور بارازاني، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة، والقنصلية الأردنية العامة في أربيل.



واستضاف إقليم كردستان العراق هذا الملتقى الذي استمر أربعة أيام من شهر أيار الماضي لعام 2024، حيث ترأس أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي الوفد الرسمي الأردني الذي ضم في عضويته رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية وضمان جودتها إضافةً إلى رؤساء الجامعات الرسمية، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، حيث شاركت (20) عشرون مؤسسة تعليم عالي أردنية في هذا الملتقى، إضافةً إلى أعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المشكلة بموجب قرار من مجلس التعليم العالي، كما التقى الوفد الأردني المشارك في هذا الملتقى عدداً من المسؤولين الكردستانيين وعلى رأسهم الرئيس مسعود بارازاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارازاني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني.



وأضافت الوزارة بأنها تثمن هذه الخطوة الهامة التي اتخذها الإقليم الشقيق، كما أنها تثمن مشاركة الجامعات الأردنية في الملتقى، وجهود القنصل العام الأردني في أربيل فؤاد المجالي.