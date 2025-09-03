هيئة الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين

07:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744656 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تبدأ هيئة الأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 3 أيلول 2025، بتطبيق قرار مجلس المفوضين المتعلق بتخفيض الحد الأعلى والأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية مقابل تداول الأسهم في بورصة عمّان. اضافة اعلان





وبحسب تعميم صادر عن الهيئة،، تم تحديد الحد الأعلى للعمولة بـ4 دنانير لكل ألف دينار من قيمة التداول، في حين حُدّد الحد الأدنى بـ3 دنانير لكل ألف دينار.



وأشار التعميم إلى أنه يجوز للوسيط المالي تقاضي عمولة تقل عن الحد الأدنى في حال بلغت قيمة التداول اليومية للعميل الواحد 100,000 دينار أو أكثر، على ألا تقل العمولة في هذه الحالة عن 0.001 دينار لكل ألف دينار.



وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيض كلف التداول في السوق المالي.