الأربعاء 2025-09-03 08:16 ص
 

هيئة الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين

مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية
مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية
 
الأربعاء، 03-09-2025 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ هيئة الأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 3 أيلول 2025، بتطبيق قرار مجلس المفوضين المتعلق بتخفيض الحد الأعلى والأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية مقابل تداول الأسهم في بورصة عمّان.اضافة اعلان


وبحسب تعميم صادر عن الهيئة،، تم تحديد الحد الأعلى للعمولة بـ4 دنانير لكل ألف دينار من قيمة التداول، في حين حُدّد الحد الأدنى بـ3 دنانير لكل ألف دينار.

وأشار التعميم إلى أنه يجوز للوسيط المالي تقاضي عمولة تقل عن الحد الأدنى في حال بلغت قيمة التداول اليومية للعميل الواحد 100,000 دينار أو أكثر، على ألا تقل العمولة في هذه الحالة عن 0.001 دينار لكل ألف دينار.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيض كلف التداول في السوق المالي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأربعاء

غزة

فلسطين 5 شهداء بقصف على شقة بمدينة غزة

أكياس كبيرة لحليب مجفف في مستودعات

أخبار محلية لجنة الزراعة النيابية تناقش استخدام الحليب المجفف في الأغذية اليوم

البقاء لله

الوفيات وفيات الاربعاء 3-9-2025

مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية

اقتصاد محلي هيئة الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة

الطقس الأرصاد: أجواء معتدلة حتى السبت وحارة في الأغوار والعقبة



 
 



الأكثر مشاهدة