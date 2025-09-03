ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

08:13 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، الأربعاء، متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في أيلول.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2%، ليلامس مستويات 3540.64 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3607.60 دولارًا.



ويتوقع المتعاملون حاليًا، بنسبة 92%، أن يخفض "المركزي الأميركي" سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أيلول، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي. إم. إي".



وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.



وقال صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 1.32% إلى 990.56 طنًا، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ آب 2022.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن واشنطن بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" لأسعار الفائدة.



وكان ترامب قد انتقد مجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول على مدار أشهر، لعدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقد باول مؤخرًا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.



ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة، لتحديد حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة.



ومن المتوقع أن تكون الوظائف غير الزراعية لشهر آب قد نمت بمقدار 78,000 وظيفة، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، مقابل 73,000 وظيفة في تموز.



ومما يزيد من حالة عدم اليقين والتوترات التجارية المحتملة في السوق، قالت إدارة ترامب إنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية، التي خلصت محكمة استئناف أميركية إلى أنها غير قانونية، في قرار الأسبوع الماضي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:



انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 40.81 دولارًا للأوقية.



وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1412.30 دولارًا.



وارتفع البلاديوم 1% إلى 1145.69 دولارًا.