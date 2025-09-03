التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأربعاء

08:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية، اليوم الأربعاء.





وبيّنت وزارة التعليم العالي أن هذه المنح تشمل الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2025 والتكميلية للعام 2024 في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها، للعام الدراسي 2025 فقط، بمعدل لا يقل عن 90%، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2025–2026 ستبدأ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 3-9-2025، ولغاية الساعة 12 ليلًا من يوم الأحد الموافق 7-9-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:

www.dsamohe.gov.jo



وترغب الوزارة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:



ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2025–2026، والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط الآتي: **www.dsamohe.gov.jo**،

والتي تتضمن شروط الوزارة وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول، وتشمل كلًّا من: (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.



يُعتمد معدل الثانوية العامة والألوية الجغرافية وعددها (55) لواء، والألوية الاعتبارية وعددها (3) ألوية (التعليم الخاص – الشهادات الأجنبية من داخل المملكة – الشهادات الأجنبية من خارج المملكة) كأساس لعملية التنافس.



تم توزيع وتحديد أعداد المنح لكل لواء عن طريق احتساب الأهمية النسبية لعدد الطلبة الحاصلين على معدل 90% فأعلى في كل لواء، بالمقارنة مع إجمالي عدد الطلبة في جميع الألوية، حيث يمكن للطالب عند الدخول إلى برمجية تقديم الطلب، التعرّف على الدول والتخصصات التي يحق له المنافسة عليها في لوائه.



جميع الوثائق المطلوبة من الطالب (وثائق الملف الشخصي / وثائق الدولة) تُقدَّم من الطالب المرشّح بشكل نهائي، ولا يُطلب من الطالب تحضير أية وثيقة قبل الترشيح النهائي، باستثناء وثيقة المعادلة للشهادات غير الأردنية.



ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد، حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.



سواء كان قرار الطالب القبول أو الرفض للمنحة المرشّح لها، فلن يتم ترشيحه لأي منحة خارجية أخرى، حتى في حال استنكاف طالب من نفس اللواء.



يجب على الطالب المرشح للمنح المقدّمة من الحكومة المصرية تعبئة طلب على منصة "ادرس في مصر" ضمن بوابة "تقديم طلب منحة - جامعي".



تؤكد الوزارة بأن عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين تتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية، وذلك من خلال نظام إلكتروني وبدون أي تدخل بشري، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم في نفس اللواء الذي ينافس فيه.



يتحمل الطالب مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني).



على الطالب التقدّم بالطلب من خلال جهاز الحاسوب، ولا يمكن التقدّم من خلال الهاتف.